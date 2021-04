Uomini e Donne, anticipazioni oggi 29 aprile

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 29 aprile 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, giovedì 29 aprile 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Il nuovo appuntamento con il programma di Maria De Filippi, Uomini e donne, potrebbe vedere come protagonisti Amodio e Francesca. Ai due nuovi protagonisti del dating show di Canale 5 è bastato uno sguardo per capire di volersi conoscere a fondo. La frequentazione, tra i due, procede a gonfie vele e, presto, potrebbe esserci un colpo di scena… I due hanno festeggiato il primo mese di frequentazione e, per l’occasione, il cavaliere ha regalato della lingerie a Francesca…

Nel corso della nuova puntata di oggi, giovedì 29 aprile 2021, ci sarà spazio anche per i tronisti. Il primo ad accomodarsi al centro dello studio potrebbe essere Giacomo Czerny che continua a dividersi tra Martina e Carolina. In studio Giacomo ha ribadito il suo reale interesse per Martina che sta lentamente capendo di essere nei pensieri di Giacomo. Cosa succederà ora? Quali sviluppi dobbiamo aspettarci? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.