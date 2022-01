Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 28 gennaio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 28 gennaio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nel corso della puntata di oggi, giovedì 28 gennaio, secondo le anticipazioni, al centro dello studio potrebbe accomodarsi nuovamente Marika Geraci, diventata una protagonista indiscussa della trasmissione sin dalla sua frequentazione con Armando Incarnato. Tra Marika e Armando è finito tutto da tempo, ma i due non perdono occasione per lanciarsi frecciatine e discutere. Nelle scorse puntate, la dama ha lanciato un’insinuazione secondo cui Armando starebbe pensando all’Isola dei Famosi dando il via ad una durissima discussione. Cosa accadrà, invece, oggi? Chi saranno gli altri protagonisti della puntata? In trasmissione, dopo aver lasciato il programma in seguito alla fine del rapporto con Ida Platano, è tornato Diego Tavani. Per il cavaliere che ha voglia di trovare l’amore, arriveranno delle nuove pretendenti pronte per conoscerlo e conquistare il suo cuore? Potrebbero trovare spazio, inoltre, anche Alessandro e Pinuccia che, sin dalla prima puntata, hanno conquistato il pubblico del dating show di canale 5 con la loro simpatia e la loro voglia di vivere.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 28 gennaio 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.