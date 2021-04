Uomini e Donne, anticipazioni oggi 28 aprile

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 28 aprile 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, mercoledì 28 aprile 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Il nuovo appuntamento con il programma di Maria De Filippi, Uomini e donne, potrebbe avere come protagonisti Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. Il trono di Massimiliano, in particolare, potrebbe riservare delle sorprese. Il tronista sta uscendo con Eugenia, Vanessa e Federica. Se, tuttavia, con le prime due corteggiatrici il rapporto è più importante e ci sono stati dei baci, diverso è il discorso con Federica, arrivata da poco. Nonostante l’attrazione fisica evidente, Massimiliano, in vista della scelta, potrebbe decidere di eliminarla concentrandosi solo su Eugenia e Vanessa.

Secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi di Uomini e donne, esattamente come Massimiliano Mollicone, anche Giacomo Czerny è abbastanza confuso e non sa ancora chi scegliere tra Martina e Carolina. La prima continua ad avere molti dubbi sul tronista anche se, nella puntata trasmessa ieri, ha ammesso di essersi resa conto di avere davanti un ragazzo che sta provando a farle capire il proprio interesse. Cosa accadrà invece con Carolina? Nel corso della puntata in onda oggi, inoltre, potrebbe essere svelato il mistero di Armando Incarnato, assente da qualche puntata. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

