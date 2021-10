Uomini e Donne, anticipazioni oggi 26 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 26 ottobre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi potrebbe esserci una novità davvero speciale per uno dei nostri tronisti. Dopo l’addio di Joele Milan, infatti, anche Matteo Fioravanti ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi. In questo caso però c’è stato il lieto fine. Il tronista infatti ha già compiuto la sua scelta, e questa potrebbe essere la puntata propizia per scoprire la sua decisione. Il ragazzo sin da subito ha provato una forte attrazione e interesse per una delle corteggiatrici. Ha scelto quindi di seguire il proprio istinto e confermare la scelta.

Nella puntata di oggi spazio anche al Trono Over con la frequentazione tra Gemma Galgani e Costabile, mentre due protagonisti potrebbero lasciare la trasmissioni già oggi. Si tratta di Antonio e Angela, i quali dopo essersi frequentati hanno deciso di dire addio al programma e continuare a vedersi a telecamere spente.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, martedì 26 ottobre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.