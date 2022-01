Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 26 gennaio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nel corso della puntata di oggi, mercoledì 26 gennaio, secondo le anticipazioni, al centro dello studio dovrebbe accomodarsi Luca Salatino il cui percorso sul trono è appena iniziato. Per Luca si tratta delle prime esterne di conoscenza: riuscirà a trovare subito la ragazza dei suoi sogni? Il resto della puntata dovrebbe essere dedicato alle dame e ai cavalieri del trono over. Grande protagonista è sempre Gemma Galgani che ha cominciato da poco la conoscenza con Massimiliano, ma per lei, alle porte, potrebbe esserci una nuova delusione sentimentale. Sarà davvero così? Tra i cavalieri storici del trono over c’è ancora Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano, nonostante abbia iniziato la stagione con l’intenzione di trovare il vero amore, non è ancora riuscito a trovare una dama con cui portare avanti una frequentazione continua. Chiuso il rapporto con Marika, Armando è uscito con diverse dame non trovando, tuttavia, quella giusta. Per il cavaliere napoletano potrebbero arrivare nuove pretendenti.

