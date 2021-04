Uomini e Donne, anticipazioni oggi 26 aprile

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 26 aprile 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, lunedì 26 aprile 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nuovo appuntamento con il programma di Maria De Filippi, Uomini e donne. Le anticipazioni vedono al centro della scena Gemma Galgani. Non c’è pace per la dama torinese, che sembra non riuscire a trovare la serenità all’interno della trasmissione. Tra gli attacchi degli opinionisti e i cavalieri interessati solo a delle semplici amicizie, il suo percorso è sempre più travagliato. Gemma ha lasciato il suo numero a un cavaliere, Antonio, secondo quanto si legge su Il Vicolo delle News.

Gemma si sarebbe poi lamentata del comportamento di Tina Cipollari. La Galgani è convinta che tutti gli uomini scappino a causa degli attacchi che subisce dall’opinionista. Inoltre, è rimasta delusa dalle limitazioni che ha messo Antonio. Entrata in studio, Gemma si è seduta di fronte ad Aldo. La dama ha fatto presente che sta frequentando il cavaliere solo per amicizia. L’uomo, però, ha ammesso di essere realmente interessato a lei. Aldo successivamente ha però deciso che non sia il caso di continuare con questa conoscenza. Gemma non ha trattenuto le lacrime ed è apparsa dispiaciuta.

Secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi di Uomini e donne, vedremo anche Biagio e Sara. Nella registrazione di ieri, pare ci sia stato un litigio tra loro, poiché il cavaliere ha deciso di iniziare una conoscenza con una dama arrivata nel programma per conoscerlo. Di fronte a questa decisione, Sara avrebbe voluto chiudere la frequentazione. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

