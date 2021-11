Uomini e Donne, anticipazioni oggi 25 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 25 novembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, Armando Incarnato e Marcello Messina dovrebbero tornare a scontrarsi. Armando, infatti, ha accusato Marcello di aver mentito e di aver trascorso una vacanza tirando in ballo anche l’ex fidanzata del cavaliere. Marcello, dopo aver negato tutto, ha esortato Armando a mostrargli le foto. Dopo aver lasciato lo studio, il cavaliere napoletano tornerà in studio con le foto? Dalle anticipazioni, pare che in studio si scatenerà una durissima discussione con Tina Cipollari e Gianni Sperti che daranno ragione a Marcello. Dovrebbe trovare spazio nella puntata di oggi anche Matteo Ranieri. A differenza di Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole che sono sempre più vicine alla scelta avendo cominciato il proprio percorso a settembre, quello di Matteo è appena cominciato. Il tronista ha avuto, finora, solo modo di incontrare in studio le sue corteggiatrici. Il pubblico, però, non ha ancora visto le prime esterne del tronista. Quel momento arriverà oggi? Tornando al trono over, inoltre, Maria De Filippi potrebbe occuparsi nuovamente di Isabella Ricci che sta conoscendo Fabio e di Biagio Di Maro che, dopo aver chiuso l’ultima frequentazione, è di nuovo alla ricerca dell’amore.

Intanto Maria De Filippi starebbe preparando un gran colpo di scena. Dopo Matteo Ranieri potremmo ritrovare sul trono di Uomini e donne un altro volto noto, seppur non per una pregressa partecipazione al dating show. Stiamo parlando di Nicola Pisu, che da poco ha concluso la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 2021. A lanciare l’indiscrezione è il portale PiuDonna.it, secondo cui le voci di una partecipazione del figlio di Patrizia Mirigliani a Uomini e Donne sarebbero sempre più insistenti. Il gieffino ha da poco concluso la sua avventura nella Casa di Cinecittà e anche in modo un po’ burrascoso. Proprio nella Casa sembrava avesse trovato l’amore con Miriana Trevisan, la loro frequentazione però si è interrotta proprio per volontà della showgirl. Lui, dopo essersi detto innamorato, ha ammesso di non voler aver più a che fare con lei, essendo una storia ormai definitivamente chiusa.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, giovedì 25 novembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.