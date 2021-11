Uomini e Donne, anticipazioni oggi 24 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 24 novembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, ampio spazio verrà concesso a Marcello e Jessica. Tra i due c’è sintonia e complicità, per cui si può dire che la loro conoscenza va avanti a gonfie vele. Interverrà però Armando, che porterà in studio alcune segnalazioni che gli sono arrivate. Lo scontro tra i due cavalieri sarà accesissimo e coinvolgerà anche gli altri protagonisti. Ricordiamo che Marcello ha già deciso di non conoscere una signora giunta in trasmissione solo per lui, a testimonianza del fatto che è davvero preso da Jessica.

Si parlerà poi, venendo al Trono Classico, delle esterne di Roberta Ilaria, che sembra ormai vicina alla scelta. La tronista sta conoscendo sia Samuele, che non ha mai nascosto i suoi sentimenti, anzi si è detto innamorato, e lo chef pugile Luca. Nelle esterne ha baciato entrambi. Chi dei due riuscirà a conquistare il suo cuore?

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, mercoledì 24 novembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.