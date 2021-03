Uomini e Donne, anticipazioni oggi 24 marzo

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 24 marzo 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, mercoledì 24 marzo 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi – 24 marzo – dovrebbe essere protagonista Gemma Galgani, la quale ha annunciato di aver ricominciato a sentire Maurizio Giaroni, scatenando le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari. La dama torinese farà il suo ingresso in studio accompagnata dalla sigla “Vola Vola l’Ape Maya”, scelta da Tina Cipollari. Gemma però alla fine della passerella perderà l’equilibrio cadendo. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Gemma perderà un po’ di sangue, perché si è sbucciata entrambe le ginocchia. Per fortuna comunque nulla di grave. La puntata di oggi dovrebbe proseguire con l’arrivo in studio di Maurizio Giaroni che comincerà a raccontare i dettagli della serata trascorsa con Gemma. I due, al centro dello studio, ammetteranno di essere interessati l’uno all’altra. Gianni Sperti e Tina Cipollari, però, non crederanno a Maurizio il quale, stanco delle critiche, annuncerà l’intenzione di lasciare la trasmissione. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

Potrebbero interessarti Ascolti tv martedì 23 marzo: Leonardo, Ghost, Stasera tutto è possibile, Le Iene Serie Tv: e se dicessimo addio al binge-watching? Ghost – Fantasma: il cast (attori) completo del film