Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 24 gennaio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 24 gennaio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

La puntata di oggi dovrebbe iniziare con Gemma Galgani e con i consueti vecchi e nuovi litigi con Tina Cipollari. La dama torinese ha subito un’amara sorpresa: il cavaliere Massimo con il quale ha iniziato una conoscenza, è uscito anche Nada Marsala. Nel dating show di Maria De Filippi è arrivato Luciano Gianelli, uno dei volti di C’è posta per te. Quest’ultimo si è lasciato andare al centro studio con un ballo insieme alla Cipollari. Nuovi scontri anche tra Nadia ed Elena Scielzo. Dopo la breve assenza causata dal Covid, è tornato in studio Diego Tavani ma senza alcuna possibilità di un ritorno con Ida Platano alle prese con la conoscenza di un nuovo cavaliere. C’è stata infine una nuova sfilata con il tema della sensualità. Per quanto riguarda il trono classico, Matteo Ranieri è uscito in esterna con Denise Giulia Mingiano e ha chiuso la conoscenza con Martina. Luca Salatino è uscito in esterna con due corteggiatrici.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, lunedì 24 gennaio 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.