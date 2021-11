Uomini e Donne, anticipazioni oggi 23 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 23 novembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, si parla della tronista Roberta. La ragazza nelle prossime esterne bacerà entrambi i suoi corteggiatori, Luca e Samuele, ammettendo di essere interessata a tutti e due. Per quanto riguarda il Trono Over, Gemma Galgani ha conosciuto un nuovo cavaliere, dopo il “due di picche” di Costabile Albore. Si tratta di Francesco, 72 anni. Marcello intanto è uscito con Jessica: ma le cose non sono andate bene, sembra infatti che il cavaliere si sia addormentato. A quel punto Marcello, dopo aver eliminato le tre dame arrivate per lui, comunica di voler lasciare il programma. Seguirà una lite con Armando. Infine ci potrebbe essere un clamoroso ritorno in studio di Andrea Nicole con Ciprian.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, martedì 23 novembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.