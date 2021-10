Uomini e Donne, anticipazioni oggi 22 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 22 ottobre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi, l’ultima della settimana, la protagonista dovrebbe essere Gemma Galgani. La dama prosegue la propria frequentazione con Costabile. Trai due nel corso delle esterne non sono mancati i baci. Come sta andando il loro rapporto? Aggiornamenti potrebbero esserci con collegamenti in studio. Di certo Tina Cipollari non starà a guardare e a lanciare le sue frecciatine! Non è da escludere, secondo le anticipazioni, che possa essere il giorno giusto per assistere alla sfilata. Si tratta di uno degli elementi più apprezzati dai fan e che tonerà anche in questa stagione. Il pubblico, nel frattempo, aspetta e spera di vedere le dame in passerella, i cavalieri votare e Gianni Sperti e Tina Cipollari commentare.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 22 ottobre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.