Uomini e Donne, anticipazioni oggi 22 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 22 novembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Le anticipazioni sulla puntata di oggi sono ancora poche. A darci però qualche news ci ha pensato Samuele Carniani, il corteggiatore di Roberta Giusti. Il ragazzo ha infatti fatto un video dove spalle a Fontana di Trevi lancia una monetina esprimendo un desiderio. L’esterna con Roberta si dev’essere svolta lì e dev’essere stata piacevole perché lui poi nel video appare felice e speranzoso. Dalle ultime anticipazioni di qualche settimana fa ormai, avevamo appreso che lui era uscito dallo studio piangendo, quindi Roberta lo è sicuramente andata a recuperare. Ormai la domanda sorge spontanea: chi sceglierà la ragazza tra il dolce Samuele e il sensibile Luca Salatino?

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, lunedì 22 novembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.