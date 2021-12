Uomini e Donne, anticipazioni oggi 22 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 22 dicembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata in onda oggi, si dovrebbe tornare a parlare di Gemma Galgani, dopo che la dama ha deciso di uscire anche con Stefano, benché stia già conoscendo Leonardo. Stefano è un signore giunto in trasmissione solo per lei. Di certo Tina Cipollari non mancherà di dire la sua e lanciare frecciatine alla sua nemica storica.

Eppure un po’ a sorpresa l’opinionista ha consigliato a Gemma di approfondire la conoscenza con il nuovo cavaliere, perché a su dire Leonardo non è realmente interessato a lei. Inoltre Tina non ha apprezzato il fatto che quest’ultimo ha chiesto alla dama di non tenere Stefano per non mettere in discussione il loro rapporto. Gemma comunque ha deciso di conoscere entrambi.

Nella puntata di oggi si parlerà anche di Ida Platano, ancora in cerca del principe azzurro. La donna aveva chiesto a Diego di lasciare insieme il programma, ma l’uomo ha rifiutato. Per lei arriveranno nuovi pretendenti? Per quanto riguarda il Trono Classico, il bel Matteo Ranieri sembra non avere le idee chiare, dopo aver baciato Martina. Il ragazzo è attratto dalla corteggiatrice, ma ancora non vuole precludersi la possibilità di conoscere altre giovani donne, con la speranza di incontrare davvero il grande amore.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, mercoledì 22 dicembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.