Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 21 gennaio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 21 gennaio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

La puntata di oggi di Uomini e Donne dovrebbe essere incentrata soprattutto sul Trono Classico. Ieri abbiamo visto le ultime evoluzioni del percorso di Matteo, che ha deciso di uscire con Denise, lasciando a casa Federica. Quest’ultima si è però infuriata e lo ha avvisato: “Sappi che se mi porterai in esterna la prossima volta io non verrò!”. Secondo Denise però il ragazzo è poco coinvolto: “Ho capito che sei più interessato a Federica”, ha detto al tronista.

Oggi protagonista dovrebbe essere Luca Salatino, alle prese con le sue prime esterne da tronista. Quali corteggiatrici lo hanno già colpito? Qualcuna potrebbe già essere eliminata. Spazio poi al Trono Over con Biagio che ultimamente è finito al centro di aspre polemiche. Alessandro e Pinuccia avranno deciso di proseguire la loro conoscenza fuori dal programma? Lo scopriremo seguendo il dating-show di Canale 5.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 21 gennaio 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.