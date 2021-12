Uomini e Donne, anticipazioni oggi 20 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 20 dicembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata in onda oggi potrebbe esserci spazio per la tronista Roberta Ilaria Giusti: il momento della scelta per lei si avvicina. Continuano intanto le sue indecisioni tra Samuele Carniani e Luca Salatino. Chi sarà il prescelto? Il momento fatidico della scelta potrebbe arrivare soltanto all’inizio del prossimo anno. Potremmo assistere questo pomeriggio ad un confronto tra la tronista e Luca, il quale se ne era andato per le troppe attenzioni che, a suo dire, la ragazza avrebbe dato al suo rivale.

Nella puntata di oggi si dovrebbe parlare anche del tronista Matteo Ranieri, che ha avuto un’esterna con due corteggiatrici, trovandosi bene con entrambe. Non mancherà infine un blocco dedicato al Trono Over, e in particolare alla nuova arrivata Marika Geraci. Dopo un breve interessamento per Armando Incarnato, la donna sembra avere un nuovo pretendente, Luigi.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, lunedì 20 dicembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.