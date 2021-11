Uomini e Donne, anticipazioni oggi 2 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 2 novembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

La puntata di oggi riprende da dove eravamo rimasti alla fine della scorsa settimana. Ieri, 1 novembre 2021, in occasione della festa di Tutti i Santi, infatti, il dating-show di Canale 5 non è andato in onda. Protagonista, secondo le anticipazioni, dovrebbe essere Gemma Galgani. In un filmato la dama si lamenterà dell’atteggiamento di Costabile, il cavaliere che frequenta da qualche settimana. Secondo lei, l’uomo è poco presente e non risponde ai suoi messaggi di buongiorno e buonanotte.

Il cavaliere si difenderà dicendo di aver fatto tanto per lei, come invitarla a trascorrere un periodo di vacanza insieme. Secondo Costabile, Gemma non vuole impegnarsi troppo per non dover lasciare definitivamente e dopo tanti anni la trasmissione che l’ha resa celebre. Un’accusa spesso mossa da Tina Cipollari. Spazio poi a Ida Platano. La dama, dopo aver definitivamente chiuso la storia con Marcello, ha cominciato a frequentare Diego Tavani. Le cose tra i due procedono a gonfie vele. Pare infatti che durante un appuntamento sia scattato il bacio. Per quanto riguarda il Trono Classico dopo la scelta di Matteo Fioravanti, sono rimaste Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole. Secondo le anticipazioni, Roberta ha dato un bacio a Samuele, mettendo in crisi Luca.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, martedì 2 novembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.