Uomini e Donne, anticipazioni oggi 2 aprile

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 2 aprile 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, venerdì 2 aprile 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Dopo le recenti discussioni con Tina Cipollari, Gemma Galgani tornerà ad essere la protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne? Il dating show di canale 5 torna in onda oggi, con l’ultimo appuntamento settimanale, ma chi siederà al centro dello studio. Purtroppo, non ci sono anticipazioni ufficiali. Tuttavia, stano alle anticipazioni delle registrazioni pubblicate dal Vicolo delle News, al centro dello studio potrebbe sedersi nuovamente Gemma. La dama, dopo aver chiuso con Domenico, ha rivisto Nicola Vivarelli. Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne potrebbe esserci spazio anche per il trono classico con Giacomo Czerny che, nel corso delle ultime puntate, si è concentrato sulla conoscenza con Martina e Carolina. Con quest’ultima ha anche discusso per la decisione di conoscere nuove corteggiatrici e nella nuova puntate il tronista potrebbe tornare a discutere con Carolina, delusa dalla decisione di Giacomo di lasciarla a casa per uscire con Martina e una nuova ragazza. Non è da escludere, inoltre, un momento dedicato ad Armando Incarnato e alla sua conoscenza con Angela che ha chiuso la frequentazione con Luca Cenerelli. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

