Uomini e Donne, anticipazioni oggi 19 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 19 ottobre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi, la seconda della settimana, saranno protagoniste Gemma Galgani e Tina Cipollari, pronte a dare spettacolo con un nuovo scontro. La dama torinese, dopo un inizio di stagione con poche soddisfazioni, sembra aver trovato una nuova frequentazione: si tratta di Costabile, cavaliere giunto in trasmissione e pronto a darle le attenzioni che richiede. Tina però è convinta che le cose non andranno benissimo, come d’altronde già avvenuto in tutti questi anni.

Secondo le anticipazioni, al termine di una sfilata, l’opinionista dovrebbe fare uno scherzetto a Gemma, versandole addosso un secchio di acqua gelata. Un siparietto già avvenuto tempo fa, con la povera dama che rimarrà in studio completamente zuppa. Per quanto riguarda gli altri protagonisti del Trono Over, Ida Platano è uscita con Diego Tavani e si sono baciati mentre Armando Incarnato non sembra aver trovato ancora la persona giusta. Biagio Di Maro finisce nella bufera. Il cavaliere si è lamentato delle signore con le quali è uscito e ha fatto i conti di tutti i soldi spesi per ogni cena. Le dame a quel punto rispondono imbufalite. Isabella Ricci accusa il cavaliere di non averle mai pagato una cena, Rosy rivela che Biagio raccattava in giro scontrini di altri per poi darli alla redazione e farsi rimborsare

Spazio poi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, al Trono Classico. Roberta è uscita con Samuele e durante l’esterna c’è stato un bel bacio. Vedendo le immagini, il tronista Luca scoppierà in lacrime e lascerà lo studio. Spazio infine ad Andrea Nicole, che è uscita con Ciprian ma senza baciarlo.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, martedì 19 ottobre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.