Uomini e Donne, anticipazioni oggi 19 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 19 novembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Tra i protagonisti di oggi ci sarà Andrea Nicole. Il percorso della tronista si avvia ormai alla conclusione, per cui la sua scelta appare imminente. Chi sarà il prediletto? La ragazza prova un forte interesse sia per Alessandro che per Ciprian, e infatti ha baciato entrambi. Le complicazioni in questa parte finale del suo percorso però non sono mancate.

Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, Ciprian sarà in studio ma apparirà turbato dal feeling sempre più evidente tra Andrea Nicole e Alessandro. Cosa commenterà la tronista e come reagirà? Per quanto riguarda il Trono Over, Isabella Ricci e Jessica stanno conoscendo rispettivamente Fabio e Marcello. Quest’ultimo dovrebbe finire nel mirino di Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano infatti non ha mai creduto a Marcello, il quale si è emozionato per una bellissima lettera che gli ha scritto Jessica.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 19 novembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.