Uomini e Donne, anticipazioni oggi 19 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 19 maggio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, mercoledì 19 maggio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Al centro della puntata di oggi Armando Incarnato e Nicola Vivarelli. La fine di questa stagione del dating show, per la pausa estiva, è ormai vicina, e tante sono le decisioni e le scelte dei protagonisti a cui dobbiamo ancora assistere. Secondo le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne, la produzione ha organizzato una nuova sfilata. Le Dame e i Cavalieri del parterre si sfideranno scegliendo degli outfit adatti a un dato tema. L’argomento scelto in quest’occasione è Sogno di una notte di mezza estate. Protagonista sarà nuovamente Gemma Galgani, la quale sfilerà con indosso una coulotte rosa. Tina Cipollari ovviamente attaccherà la dama. A favore di Gemma si schiererà Nicola Vivarelli. Seguirà un’accesa discussione in studio a tal punto che Armando Incarnato metterà in dubbio gli orientamenti sessuali dell’ex fiamma di Gemma Galgani, e Maria De Filippi sarà costretta a intervenire per riportare la calma. Insomma, una puntata scoppiettante e da non perdere. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.