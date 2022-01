Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 19 gennaio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 19 gennaio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Ieri la puntata si è conclusa con l’uscita dallo studio di Armando Incarnato dopo un acceso litigio con Marika. Quest’ultima ha chiamato Armando “mezzo uomo”, facendo infuriare il cavaliere che ha poi lasciato lo studio per ritrovare la calma. Oggi dovremmo scoprire cosa è accaduto tra i due. Intanto Diego stava uscendo con Jessica, ma la frequentazione si è chiusa in malo modo con tanto di attacchi della dama in studio: “È una persona che vuole giocare!”. La donna però ha ammesso di essersi trovata molto bene con lui e di aver anche conosciuto suo padre. Ci sarà margine per recuperare il rapporto?

Per quanto riguarda il Trono Over, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, potrebbe esserci spazio per Gemma Galgani. Cos’è accaduto tra la dama torinese e Stefano, il cavaliere che lei aveva inizialmente rifiutato per paura che Leonardo chiudesse la conoscenza con lei? Una nuova esterna tra i due potrebbe chiarirci le idee.

