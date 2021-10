Uomini e Donne, anticipazioni oggi 18 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 18 ottobre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi, la prima della settimana, saranno protagoniste Gemma Galgani e Tina Cipollari, pronte a dare spettacolo con un nuovo scontro. La celebre opinionista deciderà di prendersi la propria rivincita. Al termine di una nuova sfilata, infatti, Tina getterà addosso alla povera dama un secchio di acqua gelata. Gemma rimarrà così in studio zuppa dalla testa ai piedi. Una scena che già si era vista in passato e che secondo le anticipazioni si ripeterà oggi. Spazio poi al Trono Classico, dopo che la furia mariana si è abbattuta su Joele Milan, cacciato dalla trasmissione per non aver rispettato le regole del dating show.

Chi sarà il nuovo tronista? Al momento non dovrebbe esserci un sostituto, ma si continuerà con i protagonisti già presenti nel programma. Per quanto riguarda il Trono Over, si parlerà anche di Ida Platano, rimasta sola dopo la fine della sua relazione col cavaliere Marcello.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, lunedì 18 ottobre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.