Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 18 gennaio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 18 gennaio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Protagonisti della puntata di oggi dovrebbero i giovani del Trono Classico. Dovremmo vedere le esterne fatte da Matteo, che continua a trovarsi molto bene con Martina e Federica, senza escludere Denise. Su chi ricadrà la sua scelta? Conosceremo meglio il nuovo tronista, Luca, per il quale sono arrivate le prime corteggiatrici. Chi lo avrà colpito? Lo chef pugile romano, durante la sua esperienza da corteggiatore, si è fatto apprezzare per la sua simpatia e spontaneità. Per quanto riguarda il Trono Over, sarà protagonista Biagio Di Maro, il quale ha perso la testa per Elena e pretende da lei l’esclusiva.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, martedì 18 gennaio 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.