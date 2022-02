Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 18 febbraio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 18 febbraio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nel corso della puntata di oggi, venerdì 18 febbraio, secondo le anticipazioni, Matteo Ranieri, il giovane tronista diviso tra Federica, la bella napoletana mamma di un bimbo, e Denise. Quest’ultima aveva abbandonato la trasmissione convinta che la redazione abbia architettato tutta la sua conversazione con Armando. Federica invece era delusa dall’atteggiamento di Matteo. Se Denise oggi sarà ancora assente, Federica non sarà in studio per cause di forza maggiore, probabilmente la febbre. Il tronista, intanto, ha deciso di non far scendere nuove corteggiatrici. Intanto per il Trono Over Luca, lo chef e pugile romano, sta continuando a conoscere Lilly. Sarà quella giusta?

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 18 febbraio 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.