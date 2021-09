Uomini e Donne, anticipazioni oggi 26 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 17 settembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Al centro della puntata di oggi ci dovrebbero essere Roberta, Joele e Matteo. Andrea Nicole ha già avuto modo di avere un primo approccio con i suoi corteggiatori. Oggi starà a loro. Dalle prime anticipazioni pare che, tra i tre, quello che avrà difficoltà, sarà Joele. In esterna non si sentirà totalmente a suo agio mostrando il suo lato più timido. Joele, le cui prime esterne non sono andate nel migliore dei modi, si sentirà in imbarazzo per le telecamere. Proprio per questo motivo, la redazione ha deciso di non montare le sue esterne e di non mostrarle al pubblico. Secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi di Uomini e donne, inoltre, pare che tra Joele e Matteo nascerà presto una rivalità. Chi sarà la ragazza che conquisterà le attenzioni di entrambi?

Il trono classico non è ancora entrato nel vivo e ci sono le prime dinamiche tra tronisti e corteggiatori e viceversa. Il trono over, invece già sta regalando emozioni. Le protagoniste indiscusse delle prime puntate sono state Gemma Galgani e Isabella Ricci che hanno discusso animatamente. Cosa accadrà, invece, nell’ultima puntata della settimana? Armando Incarnato, volto storico della trasmissione, ha dichiarato di volersi innamorare. Quest’ultimo avrà un confronto animato con Gianni Sperti. Sarà lui, dunque, il protagonista di questa nuova puntata del trono over?

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 17 settembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.