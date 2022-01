Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 17 gennaio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 17 gennaio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Protagonista della puntata di oggi dovrebbe essere Gemma Galgani, la quale, dopo aver chiuso la relazione con Leonardo, sta frequentando il cavaliere romano Stefano. Una storia che però pare abbia vita breve. La donna infatti si è dimostrata sin da subito distante e farà di tutto per interrompere la relazione. Non mancheranno i divertenti siparietti con Tina Cipollari. Spazio poi alla storia tra Biagio ed Elena. L’uomo le ha chiesto l’esclusiva, ma lei non si sente ancora pronta. Così, quando ha fatto scendere un nuovo corteggiatore, Biagio non l’ha presa bene. La loro frequentazione continuerà o si interromperà bruscamente?

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, non è ancora il momento di scoprire chi sono le nuove troniste che prendono il posto di Andrea Nicole e Roberta. Per quanto riguarda il Trono Classico, potrebbe però esserci spazio per le prime esterne di Luca Salatino, lo chef e pugile romano ora sul trono al fianco di Matteo Ranieri.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, lunedì 17 gennaio 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.