Uomini e Donne, anticipazioni oggi 17 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 17 dicembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata in onda oggi ancora una volta si comincerà da Gemma Galgani: tra lei e Leonardo le cose stiano andando bene. Maria De Filippi la chiamerà al centro dello studio. Tina e Gianni Sperti comprenderanno subito che ci sia un nuovo spasimante per la dama di Torino. Gemma, a questo punto racconterà della sua uscita in esterna con Leonardo spiegando che le cose tra i due sembrano essere decollate. I due infatti si sono scambiati un tenero bacio. Un’altra protagonista del Trono Over è Marika che farà la conoscenza di un nuovo cavaliere che vorrà conoscerla. Si tratta di Luigi. Per quanto riguarda il Trono classico Matteo ha avuto due esterne: la prima con Federica. I due (è la seconda settimana che si vedono) sono stati molto bene ma non è scattato alcun bacio. La seconda è una ragazza nuova. Il giovane ha deciso di non portare fuori Martina con la quale precedentemente c’era stato anche un bacio. Si parlerà anche di Roberta che dovrà fronteggiare il ritorno in studio di Luca.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 17 dicembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.