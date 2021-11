Uomini e Donne, anticipazioni oggi 16 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 16 novembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Tra i protagonisti di oggi ci sarà Gemma Galgani. La dama sta vivendo un momento di difficoltà, dopo la fine del rapporto con Costabile. La torinese infatti chiedeva maggiori attenzioni che però non ha ricevuto. Costabile, dopo essersi difeso dalle accuse, ha deciso di chiudere definitivamente il rapporto. Spazio poi per Isabella Ricci, che verrà attaccata dagli altri protagonisti soprattutto per la sua recente intervista in cui ha tirato in mezzo Giorgio Manetti, storico ex di Gemma Galgani. Giorgio d’altronde in un’intervista aveva fatto diversi complimenti ad Isabella Ricci definendola “Una donna con grande charme e di bella presenza“. Che possa esserci un ritorno in studio di Manetti?

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, martedì 16 novembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.