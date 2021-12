Uomini e Donne, anticipazioni oggi 16 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Dopo la puntata ad alta tensione della scelta di Andrea Nicole, al centro dello studio si accomoderà Matteo Ranieri. Il percorso del tronista è iniziato da poche settimane, ma la sua avventura ha già spiccato il volo. Tra le corteggiatrici, Matteo è stato immediatamente attratto da Martina la quale ha ammesso che l’attrazione fisica è reciproca. Dopo una partenza in sordina, Matteo si sta lasciando andare e nella puntata in onda oggi ci sarà la prima svolta per il suo percorso. Matteo, al centro dello studio, rivivrà le esterne fatte con Federica e Martina e con quest’ultima scatterà il bacio. Spazio poi al trono over. Dopo essersi conosciuti e innamorati, Angela Paone e Antonio Stellacci che hanno lasciato la trasmissione poche settimane fa, tornano per annunciare un’importante novità. Sempre più uniti e innamorati, infatti, l’ex cavaliere e l’ex dama tornano in studio per annunciare il matrimonio.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, giovedì 16 dicembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.