Uomini e Donne, anticipazioni oggi 15 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 15 novembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

La nuova settimana si apre all’insegna dei colpi di scena. Gemma Galgani, secondo le anticipazioni, è risultata positiva al Covid. Per questo deve saltare qualche puntata. La dama torinese vive un momento difficile anche dal punto di vista sentimentale. Tante infatti le delusioni amorose, che le provocano scherno e ironia da parte della sua nemica Tina Cipollari.

Come sappiamo, Costabile ha deciso di mettere fine alla loro conoscenza. Gemma dopo questa nuova tranvata sarà ancora più già di morale. Un addio per nulla pacifico, caratterizzato da accuse reciproche e che ha visto Costabile dare a Gemma della “mistificatrice”. Si parlerà anche di Ida Platano, che continua a tentennare sulla decisione del suo nuovo pretendente Diego di conoscersi meglio fuori.

Spazio poi al Trono Classico, dove potrebbe presto arrivare un nuovo tronista, dato che Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta. Il nuovo tronista potrebbe essere Matteo Ranieri, ex corteggiatore di Sophie Codegoni (ora al GF Vip). Matteo, invitato in studio come ospite, sarà raggiunto dalla richiesta a sorpresa da parte di Maria De Filippi che gli chiederà di mettersi in gioco.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, lunedì 15 novembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.