Uomini e Donne, anticipazioni oggi 15 marzo

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 15 marzo 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, lunedì 15 marzo 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi – 15 marzo – si parlerà parecchio di Samantha Curcio. La nuova tronista ha avuto diverse discussioni con i suoi corteggiatori e anche con Armando Incarnato che la accusa di essere falsa. Spazio poi a Gemma Galgani. La dama è uscita con Cataldo e afferma che ci sia stato del forte imbarazzo tra i due. Lui invece afferma di essersi trovato bene. Nella conversazione tra i due interviene Maurizio (il poeta), incolpando la dama di creare apposta questo imbarazzo a causa del suo modo di porsi. Cataldo chiede di rimanere lo stesso nel programma per poter continuare a conoscere Gemma ma Gianni lo attacca dicendo di voler corteggiare la dama solo per visibilità. Il cavaliere spiega di voler rimanere perché se Gemma cambia idea lui è pronto a frequentarla ancora, lei nega questa possibilità e allora Cataldo decide di abbandonare definitivamente lo studio. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

