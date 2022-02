Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 15 febbraio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 15 febbraio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nel corso della puntata di oggi, martedì 15 febbraio, secondo le anticipazioni, grande protagonista sarà Gemma Galgani. La storica dama ha fatto conoscenza con un nuovo cavaliere. Le cose però non sono andate per il meglio, nonostante l’uomo sia giunto nel programma proprio per conquistarla. Gemma sarebbe già intenzionata a troncare questa relazione, mandando su tutte le furie gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Loro infatti avevano già previsto un esito negativo per questa ennesima frequentazione della dama torinese.

Per quanto riguarda il Trono classico, protagonista sarà il bel Matteo. Il ragazzo è molto provato dopo che nella scorsa puntata ha discusso animatamente sia con Denise sia con Federica. Entrambe hanno deciso di abbandonare il programma, ma il giovane tronista ha seguito solamente Federica dietro le quinte. Oggi, secondo le anticipazioni, Matteo verrà a sapere che le sue due spasimanti hanno definitivamente deciso di non presentarsi. Come reagirà?

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, martedì 15 febbraio 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.