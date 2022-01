Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 14 gennaio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 14 gennaio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Gemma sta conoscendo un nuovo cavaliere, tuttavia, con lui le cose non sembrano andare esattamente nel migliore dei modi. Nello specifico, infatti, il cavaliere sembra non nutrire abbastanza fiducia nei confronti della dama bianca e la cosa sta cominciando ad innervosire non poco la diretta interessata. Questa situazione, unita alla grande delusione che la protagonista ancora prova per Leonardo, potrebbero spingerla ad interrompere ogni tipo di contatto con il nuovo spasimante. Restando sempre in tema di trono over, invece, a non essere stato menzionato ancora è Armando. Il napoletano ha dato luogo ad un inizio anno piuttosto fiacco, in quanto pare non stia conoscendo nessuna dama in particolare. Nella puntata in oggi, però, è probabile che il cavaliere faccia la conoscenza di qualche dama nuova, con la quale cominciare una frequentazione. Ida, dal canto suo, ha conosciuto tre nuovo spasimanti, tuttavia, ha deciso di non tenerne nessuno in quanto non si è sentita attratta da loro in nessun modo. Così, come preannunciato anche da Tina, la donna li ha mandati tutti via e al momento è senza corteggiatori. Al trono classico, invece, per la puntata del 14 gennaio di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, non ci sono grandi belle notizie. Dopo le scelte di Andrea Nicole e Roberta, infatti, il trono delle donne è rimasto vacante, pertanto, in molti si aspettavano che la produzione avesse rimpiazzato quanto prima le due protagoniste. Questo, però, ad oggi non è ancora avvenuto.

