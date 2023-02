U omini e Donne, anticipazioni oggi, 14 febbraio 2023

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 14 febbraio 2023, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Oggi dovrebbe esserci un ritorno molto atteso, quello di Ida Platano: la dama si è innamorata di Alessandro Vicinanza. I due, diversi mesi fa, sono usciti insieme dal programma, mano nella mano, e oggi ritorneranno in studio per raccontare come procede la loro storia. Riccardo discuterà molto con Alessandro. Voleranno tante accuse, parolacce e la tensione sarà alle stelle. Potrebbe poi esserci spazio anche per i troni di Lavinia, che è a un passo dalla scelta, e di Nicole, la nuova arrivata. Lavinia ha baciato i suoi due contendenti Alessio Corvino e Alessio Campoli. Nicole, invece, ha fatto due esterne e ha mandato via Rocco.

Uomini e donne: streaming e diretta tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, martedì 14 febbraio 2023, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.