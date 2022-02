Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 14 febbraio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 14 febbraio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nel corso della puntata di oggi, lunedì 14 febbraio, secondo le anticipazioni, dopo aver visto l’esterna di Denise e Matteo, il lungo bacio tra i due e la conversazione della ragazza con Armando, che ha mandato su tutte le furie il giovane tronista, oggi protagonista sarà proprio il cavaliere napoletano. Armando avrà infatti una discussione con Biagio, il quale avrebbe chiesto a Maria di ballare una canzone di un cantante emergente napoletano con la sua nuova dama. Una richiesta che fa storcere il naso ad Armando, secondo il quale c’è qualcosa sotto. Forse Biagio è stato pagato? Si tratta di una ‘trovata’ pubblicitaria per sponsorizzare qualcuno?

Armando accuserà il suo conterraneo di essere stato pagato per mandare in onda quel brano, dal momento che anche lui sarebbe stato contatto dalla stessa persona per sponsorizzare la sua canzone. In tal caso però Armando avrebbe rifiutato. Tra i due scoppierà una furiosa lite, che sfocerà quasi in una rissa. Nella puntata di oggi, secondo le anticipazioni, ci sarà spazio anche per Luca. Dopo la delusione e la decisione di interrompere la conoscenza con Eleonora, sta continuando a conoscere le sue corteggiatrici. Il tronista ha realizzato un’esterna con una nuova corteggiatrice con la quale ha ammesso di essersi trovato molto bene. Eleonora, invece, dopo essere stata allontanata dal tronista non ha più fatto ritorno in trasmissione. Matteo, di contro, dopo essere uscito dallo studio per rincorrere Federica, non vi farà ritorno per tutta la durata della puntata.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, lunedì 14 febbraio 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.