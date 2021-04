Uomini e Donne, anticipazioni oggi 14 aprile

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 14 aprile 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, mercoledì 14 aprile 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nuovo appuntamento con il programma di Maria De Filippi, Uomini e donne. Chi saranno i protagonisti della puntata? Si dovrebbe parlare nuovamente di Samantha, i cui atteggiamenti stanno facendo discutere il pubblico. Secondo molti, infatti, lei è un’attrice che sta approfittando del programma per mettersi in mostra e diventare popolare. I suoi corteggiatori continuano a litigare per lei, mentre la tronista si dimostra spesso sopra le righe e particolarmente spigliata. Intanto il momento della scelta è sempre più vicino. Come andrà a finire? Chi sarà il favorito?

Intanto Giacomo Czerny è sempre più diviso tra Carolina e Martina, mentre Massimiliano Mollicone sta portando avanti la conoscenza con Eugenia, Federica e Vanessa. Per quanto riguarda il Trono Over, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Maria Tona dopo aver deciso di chiudere la conoscenza con Alessandro, Maria non si è più accomodata al centro dello studio. La dama avrà deciso di prendersi una pausa o si sarà tuffata in nuove conoscenze? Altri protagonisti potrebbero essere Luca Cenerelli e Biagio che non sono ancora riusciti a trovare una donna con cui portare avanti una conoscenza. Infine potrebbe esserci spazio per Monalisa, una nuova dama che ha già conquistato le attenzioni di Armando Incarnato. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

