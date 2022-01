Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 13 gennaio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 13 gennaio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Gemma Galgani è stata protagonista di molti episodi importanti, sia positivi che negativi. La Dama torinese si è dapprima avvicinata a Pierluigi per poi creare una relazione più solida con Costabile. Dopo un primo avvicinamento passionale con il Cavaliere, la conoscenza, però, si è sgretolata facilmente, lasciando Gemma Galgani in lacrime. Negli ultimi mesi la Dama torinese è risultata anche positiva al Covid-19 e, durante la quarantena, ha conosciuto un nuovo Cavaliere, arrivato in studio solo per lei. Si tratta di Leonardo Bozzetti con cui Gemma Galgani ha cominciato una conoscenza, che l’ha molto entusiasmata. Un rapporto che è finito in malo modo… Nella puntata di oggi Gemma Galgani potrebbe andare oltre e cominciare a frequentare il Cavaliere Stefano. Per quanto riguarda il trono classico, Roberta Ilaria Giusti ha scelto tra Samuele Carniani e Luca Salatino. Il corteggiatore romano non ha conquistato il cuore della bella tronista. Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani hanno, quindi, lasciato il dating show insieme, tra i petali rossi. Ma anche Luca Salatino ha ricevuto una bella notizia. Maria De Filippi l’ha scelto per essere il prossimo tronista del programma televisivo e oggi comincerà ad abituarsi al suo nuovo ruolo.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, giovedì 13 gennaio 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.