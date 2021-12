Uomini e Donne, anticipazioni oggi 13 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 13 dicembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi, una coppia lascerà il dating show. Stiamo parlando di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. A quanto pare i due si sono trovati da subito molto bene. Isabella Ricci partecipa al dating show di Canale 5 non da molto tempo, ma già ha lasciato il segno. La Dama è stata molto apprezzata per il suo modo di ragionare e di porsi con gli uomini. Sempre elegante e attenta ai modi, Isabella, negli ultimi tempi, è stata anche duramente attaccata dagli opinionisti e da altri protagonisti del parterre come Armando Incarnato. L’accusa è quella di essere nel programma solo per pubblicità e per accrescere i propri followers. Isabella, invece, darà una risposta concreta a tutti i detrattori. Dopo il trono over potremmo vedere come protagonista anche quello classico. Abbiamo già visto il trono di Andrea Nicole Conte nelle scorse puntate, adesso toccherà a Roberta Ilaria Giusti e Matteo Ranieri. La tronista, in particolare, farà vedere una preferenza tra Luca Saladino e Samule Carniani? La scelta finale è sempre più vicina.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, lunedì 13 dicembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.