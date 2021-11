Uomini e Donne, anticipazioni oggi 12 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 12 novembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

La prima protagonista dell’ultimo appuntamento settimanale del programma potrebbe essere Gemma Galgani, alle prese con una nuova delusione sentimentale. Il signor Costabile ha deciso di mettere un punto alla loro frequentazione perchè stanco delle lamentale della dama che richiedeva maggiori attenzioni. Con Costabile è davvero tutto finito? Gemma riuscirà ad accettare la sua decisione? In studio, l’annuncio del cavaliere l’ha spiazzata: nella nuova puntata proverà a riconquistarlo o litigherà con Tina Cipollari? Altri protagonisti della puntata di oggi potrebbero essere Diego Tavani e Ida Platano la cui conoscenza continua a gonfie vele, ma la crisi, in base alle ultime anticipazioni, potrebbe essere dietro l’angolo. Tuttavia, con il percorso sul trono di Andrea Nicole e Roberta Ilaria Giusti ormai agli sgoccioli avendo entrambe solo due corteggiatori, Maria De Filippi sceglierà di concedere maggiore spazio alle troniste? Saranno loro ad accomodarsi al centro dello studio per rivivere le nuove esterne fatte con i rispettivi corteggiatori? Oggi pomeriggio la risposta.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 12 novembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.