Uomini e Donne, anticipazioni oggi 12 marzo

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 12 marzo 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, venerdì 12 marzo 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi – 12 marzo – si parlerà ampiamente del Trono Over. Il cavaliere del momento, amatissimo dal pubblico, è sicuramente Gero. L’uomo è nelle mire di Samantha, la nuova tronista, ma a lui è interessata anche Lara, una dama arrivata appositamente per conoscerlo. Secondo alcune clamorose indiscrezioni, Gero sarebbe pronto addirittura a lasciare lo studio perché non sarebbe più interessato a questo percorso. Sarà davvero così?

Spazio poi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, a Gemma Galgani e Cataldo, dopo il confronto di ieri. Per quanto riguarda un altro cavaliere, Luca, proseguono le frequentazioni con Angela, Federica ed Elisabetta. Intanto Gemma ha ribadito di avere molte affinità con lui. Infine potrebbe esserci spazio per Samantha Curcio, che continua a discutere con il corteggiatore Roberto. Secondo la donna, lui non è veramente interessato, e d’altronde lei stessa ammette di avere più feeling con Ugo.

Roberto si è difeso dicendo che, essendo in una fase di conoscenza, non ha ancora cominciato a corteggiarla e che è pronto a tornare a casa qualora decidesse di eliminarlo. Molti telespettatori danno ragione a Roberto non condividendo l’atteggiamento della tronista. Si potrebbe parlare anche di Giacomo che, nelle scorse puntate, ha avuto solo un confronto con Martina dopo la mancata esterna. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

