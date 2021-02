Uomini e Donne, anticipazioni oggi 12 febbraio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 12 febbraio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, venerdì 12 febbraio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

I protagonisti della puntata di oggi – 12 febbraio – sono Armando Incarnato e Veronica Ursida. Come ricorderete, i due si sono frequentati nel corso della passata stagione del programma. Il loro rapporto però non si è concluso nel migliore dei modi, tanto che nella scorsa puntata, durante le reciproche accuse tra Armando e Aurora Tropea, il nome di Veronica è stato tirato in ballo più volte. Probabile quindi che oggi assisteremo alla resa dei conti finale.

Veronica, secondo le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne, dovrebbe tornare in studio. La donna infatti è stata più volte chiamata in causa nelle discussioni tra Aurora e Armando, oggi dovrebbe essere la protagonista di un durissimo confronto con il cavaliere napoletano. Secondo Armando, Veronica e Aurora spesso parlano di lui sui social. Riusciranno a fare pace? Nella puntata di oggi si dovrebbe poi passare a Gero Natale, il cavaliere siciliano dai gusti difficili che sta già facendo strage di cuori. Gero, al centro dello studio, avrà di fronte Claudia e Licia e, a sorpresa, annuncerà di voler chiudere con entrambe. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

