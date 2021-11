Uomini e Donne, anticipazioni oggi 11 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 11 novembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Dopo il momento dedicato ad Ida Platano e Diego Tavani e alla tronista Roberta Ilaria Giusti che ha scelto di portare in esterna Luca, oggi, al centro dello studio, dovrebbe accomodarsi Andrea Nicole. Esattamente come la collega Roberta, anche il percorso di Andrea Nicole si sta avvicinando al momento decisivo. La tronista ha scelto di concentrarsi solo sulla conoscenza con Alessandro e Ciprian. La scelta della tronista è vicina? Non mancherà poi lo spazio dedicato al trono over. Dopo il momento dedicato ad Isabella Ricci, protagonista di un’accesa discussione con Armando Incarnato e Gianni Sperti, chi siederà al centro dello studio? Secondo le anticipazioni, protagonisti della nuova puntata potrebbero essere Armando Incarnato, ancora alla ricerca della donna della sua vita, e Biagio Di Maro che, recentemente, ha scatenato la polemica con alcune dichiarazioni sulle donne che ha frequentato. Staremo a vedere! Di certo di carne a fuoco ce ne sarà tanta.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, giovedì 11 novembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.