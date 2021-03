Uomini e Donne, anticipazioni oggi 11 marzo

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 11 marzo 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, giovedì 11 marzo 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi – 11 marzo – si parlerà ampiamente di Gemma Galgani. Ci sarà un faccia a faccia con Cataldo, il quale in un primo momento si dirà pronto a lasciare lo studio con Gemma, ma dopo una serie di polemiche e di accuse da parte di Gianni Sperti – secondo il quale il cavaliere è in cerca solo di popolarità – minaccerà di lasciare il programma e tornare a casa anche da solo. Oggi inoltre ci sarà la sfilata delle dame del Trono Over, e anche in questo caso assoluta protagonista sarà Gemma.

Per il tema “Scacco al re: sedotto e conquistato“, la dama sorprenderà tutto imitando Charlize Theron che, nella pubblicità di un famoso profumo, esce dalla vasca piena di palloncini colorati. Non mancherà ovviamente la divertente reazione di Tina Cipollari e un nuovo battibecco tra le due. Dopo la sfilata, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, la dama torinese si confronterà con Cataldo.

Gemma non si sente coinvolta mentre Cataldo sarebbe disposto anche ad uscire dal programma con lei. Gemma, però, non ha intenzione di lasciare la trasmissione e continuare a frequentarlo. A quel punto il poeta Maurizio la criticherà per il suo atteggiamento, mentre Cataldo chiede di poter restare in trasmissione nonostante la decisione di Gemma.

Interverrà quindi Gianni Sperti, secondo cui il cavaliere è lì non perché veramente interessato alla donna, ma per ottenere visibilità. Il cavaliere si difenderà affermando di essere pronto a restare per far cambiare idea a Gemma la quale, tuttavia, sarà irremovibile. Cataldo, così, lascerà lo studio. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

