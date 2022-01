Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 11 gennaio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 11 gennaio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata in onda oggi l’attenzione sarà incentrata sull’epilogo del percorso di Roberta che, dopo quattro mesi di permanenza in trasmissione, rivelerà il nome della sua scelta finale. Samuele e Luca sono i due pretendenti giunti al rush finale di questo percorso sentimentale che, tra alti e bassi, ha portato Roberta a raggiungere consapevolezza dei suoi sentimenti. Secondo i rumors la ragazza ha scelto di coronare il suo sogno d’amore con Samuele. La tronista, infatti, lascerà con lui lo studio della trasmissione di Maria De Filippi, confermando che è il corteggiatore che l’ha conquistata al 100 per cento. Doccia fredda, quindi, per l’altro pretendente Luca, che rimarrà a bocca asciutta, ma potrà comunque “godere di una gioia”. Dopo il rifiuto di Roberta, Luca scoprirà di essere stato scelto da Maria De Filippi come nuovo tronista di questa edizione e quindi avrà l’opportunità di proseguire il suo percorso, ma questa volta come protagonista.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, martedì 11 gennaio 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.