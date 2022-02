Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 11 febbraio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 11 febbraio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nel corso della puntata di oggi, venerdì 11 febbraio, secondo le anticipazioni, al centro dello studio dovrebbe accomodarsi Gemma Galgani. Per la storica dama questo non è un momento facile dal punto di vista sentimentale. Tante per lei infatti le delusioni affrontate in questa stagione, a suo dire anche a causa dei cattivi commenti da parte della sua nemica Tina Cipollari. Prima con Leonardo, poi con Stefano e infine con Massimiliano, che ha deciso di concentrarsi e conoscere meglio solo Nadia. Gemma però non si arrende ed è pronta a tornare in pista. Pare infatti che la dama torinese abbia già una nuova frequentazione. Come la prenderà l’opinionista?

Spazio oggi anche per Ida Platano, che sta continuando a conoscere Alessandro, un ragazzo giunto in trasmissione esclusivamente per lei. Tra i due c’è stato sin da subito un ottimo feeling. Infine potrebbe esserci un duro scontro tra i tra due cavalieri del parterre femminile, ovvero Armando Incarnato e Biagio Di Maro. Cosa sarà successo?

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 11 febbraio 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.