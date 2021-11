Uomini e Donne, anticipazioni oggi 10 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 10 novembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni della registrazione pubblicate dal Vicolo delle News, i primi protagonisti della puntata di oggi dovrebbero essere Ida Platano e Diego Tavani. Nella scorsa puntata, la dama e il cavaliere del trono over si sono accomodati al centro dello studio raccontando un romantico appuntamento a Castel Gandolfo nel corso del quale è arrivato anche un bacio. Un bel momento per Ida e Diego i quali, tuttavia, oggi racconteranno un’altra pagina, più difficile, del loro rapporto… Spazio poi al trono classico. Tra Andrea Nicole e Roberta Ilaria Giusti, chi siederà per prima al centro dello studio? Dalle anticipazioni non si hanno notizie ufficiali. Tuttavia, sia Andrea sia Roberta Ilaria regaleranno due momenti emozionanti al pubblico. Andrea Nicole che aveva deciso di non baciare per poter conoscere più a fondo i propri pretendenti, nella nuova esterna, si è lasciata andare con Ciprian. Anche Roberta Ilaria ha baciato nuovamente Luca…

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, mercoledì 10 novembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.