Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 10 gennaio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 10 gennaio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata in onda oggi, dopo la consueta pausa natalizia, grande spazio sarà dato al Trono Over. Armando Incarnato nell’ultimo periodo è stato messo in seria difficoltà dalla dama Marika Geraci che gli ha lanciato, oltre che tante frecciatine, anche pesanti accuse che non l’hanno lasciato indifferente. Ora tra di loro i rapporti sono molto tesi e lui ha tutta l’intenzione, dopo avere chiuso la conoscenza con la donna, di guardare avanti. E lo farà con altre dame che giungeranno presto in studio, anche con il preciso obiettivo di conoscerlo meglio. Altra grande indiscussa protagonista sarà la bellissima Ida Platano che, dopo la fine della sua storia d’amore con il cavaliere Riccardo Guarnieri, e le sue frequentazioni con Marcello Messina, che ha trovato l’amore fuori dalla Tv, e con Diego Tavani che è finita nei peggiori dei modi, ha deciso di rimanere nel programma per tentare di trovare l’uomo adatto a lei. E a quanto pare non le mancheranno nuovi spasimanti… Ma se parliamo di Trono Over non possiamo non nominare Gemma Galgani che da molti anni è diventata una presenza fissa del programma. Acerrima nemica della vamp Tina Cipollari, opinionista storica del dating show insieme all’amico Gianni Sperti, pare essere talmente sicura del suo rapporto con il cavaliere Leonardo da essere pronta a uscire dalla trasmissione insieme a lui, per vivere sempre più alla luce del sole la loro relazione.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, lunedì 10 gennaio 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.