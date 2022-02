Uomini e Donne, anticipazioni oggi, 10 febbraio 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 10 febbraio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nel corso della puntata di oggi, giovedì 10 febbraio, secondo le anticipazioni, al centro dello studio, dovrebbe accomodarsi Luca Salatino. Le ultime puntate, per il tronista, non sono state affatto facili. Le diverse segnalazioni su Eleonora hanno spinto Luca ad indagare insieme alla redazione parlando al telefono anche con una persona autrice di una segnalazione. Non fidandosi di Eleonora, Luca ha deciso di eliminarla. Il tronista di Uomini e Donne, tra le tante corteggiatrici, si sta così concentrando soprattutto sulla conoscenza di Lily che ha conquistato immediatamente le sue attenzioni. Il percorso dell’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti, tuttavia, è appena iniziata e, nel corso della puntata in onda oggi, in studio, per lui, potrebbero arrivare nuove corteggiatrici. Nel corso della puntata di oggi, inoltre, non mancherà spazio per le dame e i cavalieri del trono over. Sara, dopo la fine della conoscenza con Giuseppe, sarà uscita con un altro cavaliere del parterre? Occhi puntati, inoltre, anche su Armando Incarnato che non è ancora riuscito a trovare una dama con cui iniziare una frequentazione assidua.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, giovedì 10 febbraio 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.