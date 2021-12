Uomini e Donne, anticipazioni oggi 10 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 10 dicembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni, la puntata di oggi regalerà al pubblico scontri e novità ‘amorose’. La puntata di ieri si è conclusa con Matteo Ranieri al centro dello studio. Il tronista è uscito in esterna con Federica, una ragazza che sembra averlo colpito sin da subito, anche per la sua storia. Nella puntata di oggi scopriremo le considerazioni del tronista sulla loro uscita ma, le anticipazioni dei prossimi appuntamenti, ci svelano che Matteo continuerà ad uscire con lei. Dopo Matteo sarà tempo di tornare a parlare dei protagonisti del trono Over. In particolare, Maria De Filippi potrebbe chiamare al centro dello studio Isabella Ricci, che sta continuando la sua conoscenza con Fabio. Potrebbero poi riaccendersi i riflettori su Biagio, tanto criticato dagli opinionisti. E chissà che non si torni a parlare anche di Alessandro e Pinuccia. I due “amici rinforzati” continuano a frequentarsi anche fuori dallo studio di Canale 5 ma il cavaliere non sembra ancora pronto a fare quel passo in più, a differenza della dama che si dice invece molto presa da lui.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 10 dicembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.